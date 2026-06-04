Durante un discorso al Quirinale, l'attrice Paola Cortellesi non ha fatto riferimento a Giorgia Meloni. Il centrodestra ha espresso malumore, ritenendo che il premier sia stato escluso dal discorso. Meloni si è mostrata infastidita per questa assenza, anche se il testo era dedicato agli 80 anni. La questione ha suscitato reazioni politiche, con alcuni commentatori che hanno evidenziato la mancanza di menzioni specifiche.

Paola Cortellesi, alla festa per gli ottant’anni della Repubblica, ha recitato un monologo dove cita le donne che hanno fatto grande l’Italia. Manca però un nome, quello di Giorgia Meloni. Un’assenza che la maggioranza nota. Ma il monologo non è stato scritto dalla Cortellesi: il testo sarebbe stato curato da Giovanni Grasso, portavoce e scrittore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento è stato trasmesso in televisione, prodotto da Rai Cultura, e ha conquistato il 16% di share. Il discorso di Paola Cortellesi La mancanza di Giorgia Meloni Chi ha scritto il testo? Il discorso di Paola Cortellesi Paola Cortellesi, in piazza del Quirinale per gli ottant’anni della Repubblica, è intervenuta con un lungo discorso sulle donne che hanno fatto grande l’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Paola Cortellesi non cita Meloni nel discorso al Quirinale, malumore nel centrodestra: "Premier cancellata"

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Temi più discussi: L’ira di Meloni per il testo della Cortellesi (che non la cita); Festa della Repubblica, Adriana Poli Bortone contro Paola Cortellesi: Per la sinistra Giorgia Meloni non esiste; Paola Cortellesi: Ricordo che quando eravamo a tavola mia nonna era ancora in piedi a servirci tutti. Non era una prevaricazione, ma la regola. Oggi non lo permetteremmo, diremmo: Siediti, tu sei la regina.; Paola Cortellesi, il monologo alla festa del 2 Giugno: Il coraggio delle donne che il voto rese cittadine e quelle promesse non ancora mantenute.

#PaolaCortellesi non cita Giorgia #Meloni nel monologo per gli 80 anni della Repubblica e a Palazzo Chigi scatta il fastidio. La serata al Quirinale, gestita dal Colle e non dalla #Rai, fa boom di #ascoltitv ma irrita la maggioranza. Il Foglio x.com

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