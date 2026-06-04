Francesco Dolci è stato chiamato a testimoniare nel processo contro un imprenditore accusato di aver ucciso Pamela Genini con 76 coltellate. Dolci figura anche come indagato e potrebbe costituirsi parte civile, assistito da avvocatesse. La vicenda riguarda anche la profanazione della tomba di Genini, con Dolci coinvolto come testimone e potenziale parte civile. Il procedimento è iniziato oggi in tribunale a Bergamo.

Bergamo – Francesco Dolci figura nella lista dei testimoni (ma potrebbe anche costituirsi parte civile, assistito dalle avvocatesse Prandi e Colombo) nel processo, al via oggi, a carico di Gianluca Soncin, l’imprenditore 53enne che uccise Pamela Genini con 76 coltellate nella sua casa di Milano. Una vicenda processuale inizia, mentre un altro filone d’indagin e è aperto dalla procura di Bergamo (pm Mancusi) per la profanazione della tomba, a Strozza, in Valle Imagna, della 29enne, la cui testa è stata decapitata e non ancora rinvenuta. Per questa seconda vicenda è indagato proprio Dolci, l’imprenditore di 41 anni, di Sant’Omobono Terme, ex fidanzato e amico di Pamela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.

© Ilgiorno.it - Pamela Genini e la tomba profanata: i due ruoli dell’amico Francesco Dolci, testimone e indagato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pamela Genini, la tomba profanata: indagato Francesco Dolci, vediamo gli indizi contro di lui

Notizie e thread social correlati

Tomba di Pamela Genini profanata, perché l'ex Francesco Dolci è indagato: perquisizione a casa sua senza esitoL'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla profanazione della tomba della donna.

Tomba di Pamela Genini profanata, indagato l’ex Francesco Dolci. Da ore in caserma con l’avvocato davanti al pmL’ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si trova da questa mattina alle 11.

Temi più discussi: Femminicidio di Pamela Genini, al via il processo a Soncin. Dolci: Mi costituirò parte civile; Vita in diretta 2025/26 - Pamela Genini, il video di Francesco Dolci al cimitero - 01/06/2026 - Video; Omicidio Pamela Genini, domani inizia il processo: tra i testimoni anche Francesco Dolci (indagato per profanazione); Francesco Dolci era ossessionato da Pamela Genini: il movente nelle carte dell'inchiesta. Le amiche di lei lo chiamavano Psycho, l'ex: Ci pedinava e fotografava.

Pamela Genini poteva essere salvata? Inizia il processo a Gianluca Soncin per omicidio. Perché sono stati ignorati gli allarmi? Nicodemo Gentile: Non è concepibile che in questi casi si attenda la querela di parte della vittima. #chilhavisto? bit.ly/3QHXfkj x.com

Pamela Genini e la tomba profanata: i due ruoli dell’amico Francesco Dolci, testimone e indagatoL’imprenditore bergamasco lanciò l’allarme per l’ex fidanzata. Ma gli inquirenti credono fosse ossessionato da lei e lo accusano di profanazione e vilipendio di cadavere ... ilgiorno.it

'Schiavi per costruire consolato Usa a Milano', il manager resta in carcere reddit

Tomba di Pamela Genini profanata, dov'è finita la testa? L'ipotesi sull'appartamento del femminicidioIl processo per femminicidio a carico di Gianluca Soncin sta per iniziare. Si cerca intanto la testa di Pamela Genini dopo che la tomba è stata profanata ... virgilio.it