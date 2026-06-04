Un posturologo di circa cinquant’anni è stato chiamato in tribunale con l’accusa di aver palpeggiato una paziente. L’indagine riguarda un episodio di presunta violenza sessuale, avvenuto durante una seduta professionale. L’uomo si trova davanti a un giudice per rispondere delle accuse di aver toccato la paziente in modo non consensuale. La vicenda è al vaglio delle autorità giudiziarie, che stanno valutando le prove presentate.

Accusato di violenza sessuale, un posturologo di circa cinquant’anni è finito alla sbarra con l’accusa di aver palpeggiato e allungato le mani su una sua paziente. Difeso dall’avvocato Mario L’Insalata, l’imputato è stato ascoltato ieri in tribunale a Reggio davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti (in foto), a latere Giovanni Ghini e Greta Iori. Alle domande del pubblico ministero Piera Giannusa circa i rapporti con la paziente, che risulta avere oggi quarant’anni, così come con altre donne che si sono rivolte al suo studio, l’imputato ha detto che si era trattato sempre e solo di "spiegazioni sul funzionamento del corpo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Palpeggiò una paziente". Alla sbarra un posturologo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bello Figo alla sbarra: il rapper finisce a processo per abusi sessuali su una minorenneIl rapper ghanese è stato chiamato a comparire in tribunale con l’accusa di violenza sessuale su una minorenne di 15 anni.

L’inchiesta per violenza sessuale: "Palpeggiò una bimba in piscina". La vittima conferma il raccontoUn’indagine per violenza sessuale riguarda un episodio avvenuto in piscina, dove una bambina ha accusato un uomo di averla toccata in modo...

Argomenti più discussi: Palpeggiò una paziente. Alla sbarra un posturologo; Medico palpeggia i pazienti durante le visite: vittime risarcite, ma negata la richiesta di patteggiamento.

Palpeggiò una paziente. Alla sbarra un posturologoI fatti risalgono a cinque anni fa: l’uomo è accusato di violenza sessuale. Si è difeso affermando che il tutto era necessario per risolvere i problemi . . ilrestodelcarlino.it

Medico del lavoro di Cadorago nel Comasco condannato per violenza sessuale su una pazienteUn medico del lavoro del Comasco è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni una paziente. La donna, che accusava un mal di schiena, sarebbe stata massaggiata ... fanpage.it