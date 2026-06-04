Palantir Nvidia & C | la scommessa da 700 miliardi che divide i mercati

Notizia in breve

Le azioni di Palantir, Nvidia e C sono coinvolte in una scommessa da 700 miliardi di dollari che ha diviso i mercati. Secondo un analista, la forte concorrenza nel settore potrebbe portare le grandi aziende a ridurre i prezzi, con conseguente calo dei profitti. La sfida tra i colossi riguarda principalmente le tecnologie emergenti e le strategie di mercato, influenzando le quotazioni e le decisioni degli investitori.