Palantir Nvidia & C | la scommessa da 700 miliardi che divide i mercati
Le azioni di Palantir, Nvidia e C sono coinvolte in una scommessa da 700 miliardi di dollari che ha diviso i mercati. Secondo un analista, la forte concorrenza nel settore potrebbe portare le grandi aziende a ridurre i prezzi, con conseguente calo dei profitti. La sfida tra i colossi riguarda principalmente le tecnologie emergenti e le strategie di mercato, influenzando le quotazioni e le decisioni degli investitori.
La corsa dei titoli legati all’Intelligenza artificiale è l’inizio di una nuova era industriale o una bolla destinata a sgonfiarsi? A fine maggio 2026 il dilemma domina i mercati. I semiconduttori hanno generato quasi la metà dei guadagni dell’S&P 500 dalla fine di marzo, arrivando al 18% del paniere: un dato che impone prudenza. «Guardare alla salita dell’IA solo con la lente del catastrofismo significa dimenticare la storia recente», spiega Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf e consulente finanziario indipendente, «poiché anche vent’anni fa gli ingenti investimenti delle Big Tech nel “cloud” venivano criticati come sprechi miliardari difficilmente recuperabili. 🔗 Leggi su Laverita.info
Nvidia, Palantir Take MASSIVE HIT
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