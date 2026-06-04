Una foto di laurea pubblicata sui social mostra i volti dei compagni oscurati con adesivi colorati. Dopo la diffusione, molti si sono chiesti quale fosse il motivo dietro questa scelta, che ha attirato l'attenzione di un pubblico internazionale. La foto è diventata virale, suscitando discussioni che vanno oltre l’aspetto estetico e coinvolgono temi legati alla privacy e alla tutela dell’identità delle persone ritratte.

Un piccolo adesivo, un gesto apparentemente banale ed ecco che una foto di laurea pubblicata sui social con i volti dei compagni oscurati da sticker colorati riesce a fare il giro del mondo, scatenando un dibattito che va ben oltre l’estetica di uno scatto celebrativo. La studentessa asiatica protagonista non cercava la viralità, ma ha involontariamente acceso i riflettori su una questione che milioni di persone vivono quotidianamente senza porsi troppe domande: abbiamo davvero il diritto di pubblicare online immagini che includono altre persone senza il loro consenso esplicito? La risposta, almeno dal punto di vista legale ed etico, è ovviamente no, ma la pratica quotidiana racconta un’altra storia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oscura i volti dei compagni nella foto di laurea, ma quando emerge il motivo tutti si pongono la stessa domanda

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