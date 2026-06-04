Notizia in breve

A Osasco, sono stati dipinti 275 metri di asfalto in preparazione per i Mondiali 2026. I residenti hanno finanziato l’intera operazione senza ricevere aiuti esterni. Le squadre di volontari si occupano della stesura della vernice e sono coordinate da un gruppo locale. La decisione di realizzare l’intervento è stata presa senza coinvolgimento diretto di enti pubblici o sponsor esterni.