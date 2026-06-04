Osasco | 275 metri di asfalto dipinti per i Mondiali 2026
A Osasco, sono stati dipinti 275 metri di asfalto in preparazione per i Mondiali 2026. I residenti hanno finanziato l’intera operazione senza ricevere aiuti esterni. Le squadre di volontari si occupano della stesura della vernice e sono coordinate da un gruppo locale. La decisione di realizzare l’intervento è stata presa senza coinvolgimento diretto di enti pubblici o sponsor esterni.
Come riescono i residenti a finanziare l'intera operazione senza aiuti esterni?. Chi coordina le squadre di volontari durante la stesura della vernice?. Da quando questa tradizione di quartiere accompagna le edizioni dei Mondiali?. Quale impatto sociale genera questo rito tra le diverse generazioni?.? In Breve Tradizione iniziata nel 1982 e durata per undici edizioni mondiali.. Utilizzati circa 270 litri di vernice verde, giallo, blu e bianco.. Finanziamento tramite raccolta fondi porta a porta tra i residenti locali.. Lavoro coordinato in squadre su Rua Luiz Villar a Osasco.. Osasco si tinge di verdeoro: la tradizione che unisce il quartiere di Rua Luiz Villar. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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