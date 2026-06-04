Ortopedia de Pascale promuove l’alleanza | Sinergia di alto livello

Notizia in breve

Il 4 giugno, l’Ausl di Piacenza ha organizzato un incontro in cui il presidente della Regione ha preso parte, insieme ai professionisti dell’ospedale “Rizzoli” di Bologna, attivi nel reparto di Ortopedia. Durante la riunione si è parlato di una collaborazione di alto livello tra le strutture, con l’obiettivo di migliorare l’attività chirurgica e assistenziale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o accordi specifici.