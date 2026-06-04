Ortopedia de Pascale promuove l’alleanza | Sinergia di alto livello
Il 4 giugno, l’Ausl di Piacenza ha organizzato un incontro in cui il presidente della Regione ha preso parte, insieme ai professionisti dell’ospedale “Rizzoli” di Bologna, attivi nel reparto di Ortopedia. Durante la riunione si è parlato di una collaborazione di alto livello tra le strutture, con l’obiettivo di migliorare l’attività chirurgica e assistenziale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o accordi specifici.
Anche il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha partecipato, nella mattinata del 4 giugno, all’incontro organizzato dall’Ausl di Piacenza, per fare il punto della situazione dell’attività dei professionisti del “Rizzoli” di Bologna che da alcuni mesi svolgono l’attività in Ortopedia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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