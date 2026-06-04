Ormai sono andati giù | tutte le parole nei minuti interminabili dei soccorsi sul Natisone

Durante i soccorsi sul Natisone, una donna chiama ripetutamente, implora e urla, cercando di coordinare l'intervento. Si fa carico di aiutare amici e sé stessa, chiedendo di accelerare le operazioni. Messa in attesa dai vigili del fuoco, parla in rumeno con gli amici per cercare di calmarli. Le comunicazioni durano minuti, con la donna che si fa sentire più volte, mentre i soccorritori intervengono sul luogo.

Patrizia chiama, Patrizia si fa carico di aiutare i suoi amici oltre che se stessa, Patrizia implora, Patrizia aspetta, Patrizia urla, Patrizia richiama, Patrizia chiede di fare veloci, Patrizia messa in attesa dai vigili del fuoco parla in rumeno ai suoi amici per calmarli. La voce di Patrizia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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