Tutti i concerti dell’Open Festival di Ercolano sono andati esauriti. L’evento, organizzato dal Comune, ha visto una grande partecipazione di pubblico durante la prima parte. Non sono stati annunciati rinvii o cancellazioni. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prosegue nelle prossime settimane. I biglietti sono stati esauriti in anticipo per tutte le date programmate.

Open Festival di Ercolano: Un Successo Straordinario. La prima parte dell’Open Festival, un evento eccezionale organizzato dal Comune di Ercolano, ha dimostrato di essere un trionfo indiscusso. La rassegna ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, con concerti, performance di strada e spettacoli di danza, registrando il tutto esaurito ad ogni appuntamento. Supportata dalla Regione Campania e diretta artisticamente da Gigi Di Luca, la manifestazione ha offerto un’opportunità unica agli spettatori: partecipare gratuitamente a un viaggio culturale che ha unito arte, musica e teatro nei luoghi più suggestivi della zona. Le location scelte erano di indubbio fascino, spaziando dalla Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Piazza Pugliano, fino all’Osservatorio Vesuviano e al Parco Urbano del Miglio d’Oro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Open Festival di Ercolano: un successo straordinario con tutti i concerti sold out!

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