omicidio della vigilessa gualandi fa ricorso non volevo ucciderla

Notizia in breve

È stato depositato un ricorso in appello da parte di Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia locale di Anzola, condannato all’ergastolo per l’omicidio della vigilessa Sofia Stefani, avvenuto il 16 maggio 2024. Gualandi ha affermato di non aver voluto uccidere la collega, di 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. La sentenza di primo grado ha riconosciuto l’omicidio volontario.