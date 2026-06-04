Omicidio della vigilessa Gualandi fa ricorso Non volevo ucciderla
È stato depositato un ricorso in appello da parte di Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia locale di Anzola, condannato all’ergastolo per l’omicidio della vigilessa Sofia Stefani, avvenuto il 16 maggio 2024. Gualandi ha affermato di non aver voluto uccidere la collega, di 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. La sentenza di primo grado ha riconosciuto l’omicidio volontario.
Anzola nell’Emilia (Bologna), 4 giugno 2026 – Depositato l’appello per Giampiero Gualandi, l’ex comandante della polizia locale di Anzola condannato in primo all’ergastolo per avere ucciso la collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una storia extraconiugale, il 16 maggio 2024. Le motivazioni del ricorso. “Dalla lettura della sentenza che ha riconosciuto Gualandi colpevole di omicidio volontario traspare il costante tentativo di neutralizzare ogni riscontro offerto a sostegno della ricostruzione alternativa sostenuta dall’imputato, coltivato trascurando la logica, ignorando risultanze, contributi scientifici, deformando e banalizzando le dichiarazioni dell’imputato e ogni voce dissonante rispetto all’ipotesi accusatoria”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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