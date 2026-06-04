Ogni intervento chirurgico produce 22 chili di scarti l' azienda di Gatteo promuove l' uso del tessuto sanitario riutilizzabile

Notizia in breve

Ogni intervento chirurgico genera circa 22 chili di rifiuti. Un'azienda di Gatteo promuove l’utilizzo di tessuti sanitari riutilizzabili per ridurre gli scarti. Recentemente si è svolto a Roma il primo congresso nazionale del settore tessile, chiamato Texchain Hub, che ha visto la partecipazione di istituzioni e imprese per discutere delle sfide del settore.