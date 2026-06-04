Ogni intervento chirurgico produce 22 chili di scarti l' azienda di Gatteo promuove l' uso del tessuto sanitario riutilizzabile
Ogni intervento chirurgico genera circa 22 chili di rifiuti. Un'azienda di Gatteo promuove l’utilizzo di tessuti sanitari riutilizzabili per ridurre gli scarti. Recentemente si è svolto a Roma il primo congresso nazionale del settore tessile, chiamato Texchain Hub, che ha visto la partecipazione di istituzioni e imprese per discutere delle sfide del settore.
La filiera del tessile si è radunata recentemente a Roma per Texchain Hub, il primo congresso nazionale che riunisce istituzioni e imprese per un confronto sulle sfide del settore. Tra queste, quelle legate alla sanità, uno dei sistemi più impattanti per l’ambiente in termini di consumi di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Domato il rogo all'esterno del capannone, intervento dei vigili del fuoco nell'azienda che produce fruttaAlle 13:17 di venerdì, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Pareto, a Cesena, all’interno di un’azienda di produzione frutta.
Prato: scarti di tessuto diventano arte per l’inclusioneIl 2 aprile 2026, l’Istituto Comprensivo Gandhi di Prato organizza un laboratorio creativo in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza...
Si parla di: Frequenza Defecazione: quante volte è normale e quando non lo è.
Contro ogni previsione: gravissima complicanza, riuscito straordinario intervento su giovane pazienteGrosseto, 11 aprile 2025 – Un delicato e complesso intervento chirurgico è stato portato a termine all’ospedale Misericordia di Grosseto. Una giovane paziente, con diagnosi di tumore delle strutture ... lanazione.it
Calenda e l'intervento chirurgico: Sbudellato come un merluzzo...Nel comunicato, pubblicato lo scorso mercoledì 15 novembre, si anticipava il fatto che il segretario della compagine politica di centro avrebbe dovuto interrompere ogni attività politico-parlamentare ... ilgiornale.it