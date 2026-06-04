Ogni intervento chirurgico produce 22 chili di scarti l' azienda di Gatteo promuove l' uso del tessuto sanitario riutilizzabile

Da cesenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni intervento chirurgico genera circa 22 chili di rifiuti. Un'azienda di Gatteo promuove l’utilizzo di tessuti sanitari riutilizzabili per ridurre gli scarti. Recentemente si è svolto a Roma il primo congresso nazionale del settore tessile, chiamato Texchain Hub, che ha visto la partecipazione di istituzioni e imprese per discutere delle sfide del settore.

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La filiera del tessile si è radunata recentemente a Roma per Texchain Hub, il primo congresso nazionale che riunisce istituzioni e imprese per un confronto sulle sfide del settore. Tra queste, quelle legate alla sanità, uno dei sistemi più impattanti per l’ambiente in termini di consumi di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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