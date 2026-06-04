Oggi in via Paolo Costa ’Nanou - Immagine Movimento’

Oggi alle 17 (recupero dell’appuntamento del 16 maggio, annullato per maltempo), presso il cortile, via Paolo Costa 31 Ravenna, si terrà il decimo incontro della rassegna ’i sabati al cortile’ curata da Ivano Mazzani. Un incontro sul dialogo tra corpo, immagine e movimento. Nanou racconta il proprio percorso di ricerca in cui la coreografia incontra la fotografia come strumento di visione, memoria e composizione. Il confronto con il fotografo Daniele Casadio nasce dal desiderio di osservare la danza oltre la scena, attraversando il processo creativo e la sua traduzione in immagine. Un’occasione per mostrare come il lavoro fotografico abbia inciso sull’immaginario di Nanou, aprendo nuovi dispositivi artistici e nuove modalità di relazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Un dialogo tra corpo, immagine e movimento con il gruppo NanouSabato 16 maggio alle 17 si svolgerà l’ottavo appuntamento della rassegna “i sabati al cortile” presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna.

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Nelle giornate di oggi e domani, 1 e 2 giugno, si terrà il Galà della Costa d’Argento, organizzato da Deborah Fitness Club, in Piazza Giovanni Paolo II. #OrbetelloInforma? x.com

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