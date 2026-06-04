Un uomo di 35 anni è stato denunciato dopo aver occupato abusivamente un appartamento di proprietà di altri. Secondo quanto riferito, si era insediato nell’immobile senza autorizzazione. La polizia è intervenuta e ha constatato la violazione di domicilio. L’uomo è stato quindi segnalato alle autorità competenti.

Un trentacinquenne di Campobello di Licata è stato denunciato per violazione di domicilio dopo essersi sistemato in un appartamento di proprietà altrui. È accaduto in via Solferino, nel centro del paese.L'uomo ha occupato abusivamente l'edificio, al momento disabitato. Sono stati i vicini a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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OCCUPA ABUSIVAMENTE UN APPARTAMENTO, DENUNCIATO

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