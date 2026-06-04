Nella giornata di venerdì, in Emilia-Romagna, è prevista un’ondata di maltempo con instabilità e vento forte. È stata emessa un’allerta gialla che coinvolge i settori appenninici e parte della costa. Dopo questa fase, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare e tornare il sole nei giorni successivi. La previsione indica un cambiamento del tempo con precipitazioni e raffiche di vento intense, prima di un successivo miglioramento.

Bologna, 4 giugno 2026 - In Emilia-Romagna si apre una fase meteorologica segnata da instabilità e vento forte, soprattutto nella giornata di venerdì, per quando è stata emanata un’allerta gialla, che interesserà in modo diffuso i settori appenninici e parte della costa. Le aree più esposte saranno la montagna romagnola, il settore bolognese e quello emiliano centrale, insieme al piacentino-parmense, dove si prevedono condizioni potenzialmente critiche legate alle raffiche. Venti di burrasca e temporali (anche) sulla Romagna. Per la giornata di venerdì 5 giugno sono previsti infatti venti di burrasca moderata (62-74 kmh) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui settori appenninici specie in prossimità dei crinali con attenuazione a partire dalla tarda mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo blitz del maltempo e poi torna il sole, le previsioni meteo nei prossimi giorni in Emilia Romagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abbiamo risvegliato il nostro Potere. Secondo BOSS – Persona 4 Golden [03] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

Meteo, dopo il sole torna la pioggia: le previsioni per i prossimi giorni su Monza e BrianzaDopo giorni di sole, è prevista la ripresa della pioggia nelle prossime ore su Monza e Brianza.

Maltempo diffuso e giù le temperature, poi torna il sole: le previsioni meteoLe previsioni meteo segnalano un'intensa ondata di maltempo che interessa tutta Italia, caratterizzata da temporali e un calo delle temperature che...

Argomenti più discussi: Allerta meteo il 1° giugno in Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto: maltempo in arrivo, quali sono i rischi; Meteo Italia divisa tra caldo e maltempo: temporali in arrivo nel weekend del 2 giugno. Le previsioni.

Nuovo blitz del maltempo e poi torna il sole, le previsioni meteo nei prossimi giorni in Emilia RomagnaL'Arpae: allerta per raffiche fino a 74 km/h sull’Appennino e temporali isolati in regione nella giornata di venerdì 5 giugno. Sabato invece atteso un miglioramento con schiarite diffuse e clima più s ... ilrestodelcarlino.it

I danni del maltempo in regione, centinaia di chiamate ai vigili del fuocoTemporali, bufere di grandine e forti raffiche di vento si sono abbattute su gran parte del territorio. Nessun ferito ... rainews.it