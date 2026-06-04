Nuovo blitz dei Nas | chiusure e sequestri per oltre nove quintali di alimenti

Durante un'operazione dei Nas di Salerno sono stati sequestrati oltre nove quintali di alimenti e sono state disposte chiusure e sospensioni di attività nelle zone turistiche della Costiera Amalfitana, del Cilento e dell’Agro Nocerino-Sarnese.

Chiusure, sospensioni di attività e oltre nove quintali di alimenti sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell’Agro Nocerino-Sarnese. Le verifiche, eseguite con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Blitz dei NAS nel Sannio: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari, controlli anche nelle strutture per anzianiI militari del NAS di Salerno hanno effettuato un'operazione nel Sannio che ha portato al sequestro di circa dodici quintali di alimenti irregolari.

Controlli dei Nas nelle pasticcerie, sequestrati oltre due quintali di dolci pasquali fatti con alimenti nociviDurante controlli dei Nas nelle pasticcerie, sono stati sequestrati più di due quintali di dolci pasquali realizzati con alimenti nocivi.

Temi più discussi: Lodi Vecchio, blitz dei carabinieri e del Nas in un esercizio pubblico, trovati alimenti irregolari; Non rispettavano le norme igienico-sanitarie: blitz dei Nas in un ristorante; Sequestrati 9mila chili di alimenti avariati: insetti, ratti e cibi rigenerati per sembrare freschi; Quiliano, formaggi caprini venduti senza autorizzazione: 130 pezzi sequestrati. Blitz di Nas e Asl.

Non rispettavano le norme igienico-sanitarie: blitz dei Nas in un ristorante ift.tt/cuVkTYg x.com

Blitz dei Nas, due casi di uova contaminate a Viterbo e AnconaRoma, (askanews) – Due nuovi casi di uova contaminate dall’insetticida Fipronil scoperti in Italia. Blitz dei carabinieri del Nas che hanno scovato uova contaminate in un allevamento in provincia di ... affaritaliani.it

Abruzzo. Blitz dei Nas in ristoranti etnici. Sospese 5 attivitàIn totale sono 19 le strutture ispezionate nelle quattro province abruzzesi e 27 le infrazioni contestate in materia di autocontrollo e carenza di requisiti igienico sanitari. Disposta la distruzione ... quotidianosanita.it