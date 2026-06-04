Nuova veste per la Casa della Comunità di Baricella
Oggi è stato inaugurato un intervento di potenziamento della Casa della Comunità di Baricella, realizzato con un finanziamento Pnrr di circa 550mila euro. L’intervento fa parte di un piano di interventi sul territorio dell’Ausl Bologna.
Continuano gli interventi sul territorio dell'Ausl Bologna. Sono stati inaugurati oggi, 4 giugno, gli interventi di potenziamento della Casa della Comunità di Baricella, realizzati grazie a un finanziamento Pnrr di quasi 550mila euro. La struttura, che fa parte della rete territoriale del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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