Nuova pista Peretola Comune Sesto Fiorentino impugna le modifiche al nuovo decreto di Via

Notizia in breve

Il Comune di Sesto Fiorentino ha deciso di impugnare davanti al TAR le modifiche al decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del nuovo aeroporto di Firenze. La decisione è stata presa durante la prima seduta della Giunta comunale, guidata dal nuovo sindaco, e riguarda gli aggiornamenti richiesti in seguito a recenti atti ministeriali. Gli uffici sono stati incaricati di procedere con l’azione legale.