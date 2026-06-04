Nuova pista Peretola Comune Sesto Fiorentino impugna le modifiche al nuovo decreto di Via
Il Comune di Sesto Fiorentino ha deciso di impugnare davanti al TAR le modifiche al decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del nuovo aeroporto di Firenze. La decisione è stata presa durante la prima seduta della Giunta comunale, guidata dal nuovo sindaco, e riguarda gli aggiornamenti richiesti in seguito a recenti atti ministeriali. Gli uffici sono stati incaricati di procedere con l’azione legale.
La Giunta comunale di Sesto Fiorentino, riunita oggi, giovedì 4 giugno, per la prima seduta guidata dal nuovo sindaco Damiano Sforzi, ha dato mandato agli uffici di aggiornare l’impugnazione di fronte al TAR del decreto di VIA del nuovo aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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