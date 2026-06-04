Nuova lista UE | cambiano i progetti strategici dell’Unione
L’Unione Europea ha aggiornato la lista dei progetti strategici approvando nuovi interventi. Tra le novità, alcuni progetti vengono inseriti ufficialmente, mentre altri vengono rimossi o modificati. I criteri di finanziamento per le opere in corso subiranno modifiche, con maggiore attenzione a priorità come sostenibilità e innovazione. La revisione mira a orientare meglio le risorse dell’UE verso obiettivi specifici, influenzando la distribuzione dei fondi e la pianificazione futura.
Quali nuovi progetti entrano ufficialmente nella lista dell'Unione Europea?. Come cambieranno i criteri di finanziamento per le opere in corso?. Chi dovrà coordinare l'attuazione del nuovo regolamento delegato?. Quali impatti avrà la revisione sui tempi di realizzazione delle infrastrutture?.? In Breve Emanazione Regolamento delegato (UE) 2026764 avvenuta il 1 dicembre 2025.. Pubblicazione ufficiale dell'atto normativo avvenuta il 9 aprile 2026.. Modifica diretta del precedente regolamento (UE) 2022869 del Parlamento europeo.. Necessità di monitoraggio tra progetti di interesse comune e interesse reciproco.. L’aggiornamento dell’elenco UE dei progetti di interesse comune e reciproco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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