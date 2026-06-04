Nuova lista UE | cambiano i progetti strategici dell’Unione

Notizia in breve

L’Unione Europea ha aggiornato la lista dei progetti strategici approvando nuovi interventi. Tra le novità, alcuni progetti vengono inseriti ufficialmente, mentre altri vengono rimossi o modificati. I criteri di finanziamento per le opere in corso subiranno modifiche, con maggiore attenzione a priorità come sostenibilità e innovazione. La revisione mira a orientare meglio le risorse dell’UE verso obiettivi specifici, influenzando la distribuzione dei fondi e la pianificazione futura.