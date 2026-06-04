Nuova Dacia Duster | 16 versioni tra tecnologia e prezzi da 19.900€

La nuova Dacia Duster è disponibile in 16 versioni, con prezzi a partire da 19.900 euro. I quattro allestimenti offrono differenze nelle dotazioni tecnologiche, tra cui sistemi di infotainment e assistenza alla guida. Il sistema YouClip consente di personalizzare gli spazi interni attraverso elementi decorativi e accessori removibili. La gamma comprende motorizzazioni benzina e diesel, con diverse opzioni di trasmissione e allestimenti.

Quali sono le differenze tecnologiche tra i quattro allestimenti disponibili?. Come funziona il sistema YouClip per personalizzare gli spazi interni?. Quanto costa trasformare l'abitacolo in un piccolo camper con il Pack sleep?. Quali motorizzazioni garantiscono la massima trazione integrale e prestazioni superiori?.? In Breve Sistema YouClip con 4 o 6 punti di ancoraggio per accessori modulari.. Pack sleep da 1.700 euro per convertire l'abitacolo in camper.. Tenda da campo Aerea da 665 euro con 40% materiali riciclati.. Media Display da 10 pollici con navigazione aggiornata per 8 anni.. Dacia rilancia con la nuova Duster: tecnologia e prezzi accessibili per la terza generazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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NUOVA DACIA DUSTER 2026: PREZZO SHOCK E TECNOLOGIA TOP!

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