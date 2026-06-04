Belen Rodriguez è al centro di rumors riguardanti la prossima stagione televisiva. Si vocifera che possa entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle, sia come concorrente che come giudice. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative non concluse, il suo nome rimane tra i più quotati per un ruolo nel programma. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla decisione finale o sui tempi.

Dopo settimane di indiscrezioni, trattative sfumate e scenari televisivi completamente ridisegnati, il nome di Belen Rodriguez continua a essere al centro delle conversazioni sul futuro della prossima stagione tv. La showgirl argentina, che negli ultimi anni ha attraversato importanti cambiamenti professionali, si ritrova ora davanti a un bivio che potrebbe portarla lontano dai percorsi immaginati fino a pochi mesi fa. E proprio da questa situazione stanno nascendo nuove voci che la vedrebbero protagonista di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Mediaset chiude le porte a Belen Rodriguez: che ne sarà del suo futuro professionale?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia bomba, Belen potrebbe approdare a Ballando: in giuria o come concorrente? Scoppia il gossip!

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