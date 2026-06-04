Due donne incensurate, di 88 e 58 anni, sono state trovate in possesso di cocaina e tirapugni all’interno delle loro abitazioni nel quartiere Rione Traiano di Soccavo, Napoli. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri, che hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Nella casa più anziana, è stata scoperta anche la droga e un tirapugni. Nessuno è stato arrestato, e le due donne sono state denunciate a piede libero.

Due donne incensurate scoperte con droga e armi a Napoli. Due donne incensurate, rispettivamente di 88 e 58 anni, sono state protagoniste di un’operazione dei Carabinieri nel quartiere Rione Traiano di Soccavo, a Napoli. Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto due depositi di sostanze stupefacenti e armi bianche nelle loro abitazioni. Il ritrovamento è avvenuto giovedì 4 giugno 2026, quando i Carabinieri, supportati anche dal Nucleo Cinofilo di Sarno, hanno effettuato perquisizioni mirate nella zona. Nella casa della donna più anziana, i militari hanno scoperto 21 grammi di cocaina, due tirapugni e un coltello a lama fissa. Inoltre, è stato trovato un quaderno che sembrerebbe contenere una contabilità relativa all’attività illecita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Nonna 88enne scoperta con cocaina e tirapugni nella sua abitazione a Napoli.

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