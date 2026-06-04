Nido aperto con l’allerta | Servizio sicuro

Nonostante l’allerta arancione, l’asilo nido ’Mago Verdino’ di Riccò del Golfo ha deciso di rimanere aperto, come già avvenuto in passato. La decisione è stata comunicata senza modifiche all’orario di apertura, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato la chiusura o misure di sicurezza aggiuntive. La struttura ha continuato a funzionare normalmente durante tutto il giorno.

Nonostante l’allerta arancione ha deciso di tenere aperto – come peraltro accaduto già in precedenza – l’asilo nido ’Mago Verdino’ di Riccò del Golfo. Il meteo gli ha dato ragione, ma questa volta, tuttavia, a piovere sono state le critiche social, proprio nei confronti del sindaco Loris Figoli. Che, di contro, difende la scelta e rilancia. "Alcuni servizi pubblici, come quelli rivolti alla prima infanzia, una volta che sussista la consapevolezza di una offerta ragionevolmente sicura, nella piena libertà dell’utente di fruirne o meno, devono restare aperti proprio perché a servizio della collettività – dice il sindaco –. Il nido “Mago... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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