Next technology Cavicchi presidente | Consolidare il rapporto nel territorio e in Europa

Andrea Cavicchi è stato nominato presidente di Next Technology Tecnotessile, società di ricerca con sede a Prato e operativa in Europa. L’assemblea della società ha scelto Cavicchi per guidare l’azienda, che si occupa di sviluppo tecnologico nel settore tessile e innovazione. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le collaborazioni sul territorio e in ambito europeo. La società si occupa di ricerca e sviluppo nel settore tessile, con attività che coinvolgono più paesi europei.

Andrea Cavicchi è il nuovo presidente di Next Technology Tecnotessile. A nominarlo l’assemblea della società nazionale di ricerca, con sede a Prato, ma operativa su scala europea, specializzata in sviluppo tecnologico. Architetto, imprenditore tessile, Cavicchi ha alle spalle numerose esperienze alla guida di realtà istituzionali. E’ presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Toscana Nord, membro del Consiglio di presidenza di Ctn (con deleghe all’Education e all’Europa), presidente del Consorzio Detox e in passato ha guidato Confindustria Prato, Ctn e Centro di Firenze per la Moda Italiana. La nomina di Cavicchi rispecchia anche il nuovo assetto societario di Next Technology Tecnotessile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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