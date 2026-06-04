Il dermatologo ha sottolineato l'importanza di prestare attenzione ai nei, anche se nella maggior parte dei casi non sono pericolosi. Nei e tumori della pelle sono collegati, e un controllo tempestivo può fare la differenza. È consigliato monitorare eventuali cambiamenti di forma, colore o dimensione. La prevenzione e le visite dermatologiche regolari sono fondamentali per individuare eventuali segnali di allarme.

I nei fanno parte della vita di quasi tutti e, nella maggioranza dei casi, non rappresentano un pericolo. Tuttavia, quando cambiano aspetto o compaiono nuove lesioni sulla pelle, è importante non sottovalutare i segnali che il nostro corpo può inviare. La diagnosi precoce continua infatti a rappresentare l’arma più efficace contro il melanoma, una delle forme più aggressive di tumore cutaneo. A fare chiarezza è il professor Santo Raffaele Mercuri, primario di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, che in un’intervista a Fanpage ha spiegato quali sono i campanelli d’allarme da osservare e quali falsi miti andrebbero definitivamente superati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Nei e tumori della pelle, il dermatologo avverte: “Fate attenzione a questo”

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