La Regione Toscana non ha ancora ricevuto comunicazioni dal ministero della Salute riguardo alla prosecuzione temporanea del punto nascite di Nottola. La Asl ha dichiarato che continuerà a difendere il reparto e che attende aggiornamenti ufficiali. La decisione sul futuro del servizio non è stata ancora comunicata ufficialmente. Fino a ora, nessuna indicazione è stata fornita dal ministero sulla possibilità di mantenere aperto il reparto in deroga.

"Fino a un minuto fa la Regione Toscana non ha ricevuto dal ministero della Salute alcuna comunicazione su una prosecuzione temporanea, in deroga, del punto nascite di Nottola. Ma se le voci apparse sulla stampa dovessero essere confermate, la posizione della stessa Regione è continuare a difendere il reparto". È quanto ha dichiarato Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est, aprendo l’incontro pubblico ‘Nascere in Valdichiana: gravidanza, parto, servizi e progetti’, tenutosi ieri pomeriggio agli ex-Macelli di Montepulciano. Un’affermazione che ha anche il pregio della tempestività, avendo lo stesso manager raccontato all’affollata platea che l’ultimo confronto con l’ente regionale, sull’argomento, risaliva alla mattinata stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Nascere in Valdichiana’. Torre, Asl: "Dal ministero ancora nessuna notizia. Difenderemo il reparto"

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