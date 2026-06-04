NASA | l’X-59 sfida il muro del suono per voli senza boato
Un aereo sperimentale della NASA ha superato il muro del suono senza produrre boato. L'X-59 vola ad alta velocità con ali progettate per ridurre il rumore. Per mantenere stabilità, il velivolo deve volare affiancato a un altro aereo durante le prove. La missione mira a sviluppare tecnologie per voli supersonici più silenziosi. La NASA ha annunciato che i test continueranno nelle prossime settimane.
Come può un jet volare senza un parabrezza tradizionale?. Perché l'X-59 deve volare affiancato da un altro aereo?. Cosa accadrà alle onde d'urto quando il velivolo raggiungerà Mach 1.4?. Come cambieranno i viaggi commerciali dopo la missione Quesst?.? In Breve Test a Mach 1.4 fino a 55mila piedi con temperature sotto i -50°C.. Sostituzione parabrezza con sistema di visione digitale ad alta risoluzione per aerodinamica.. Programma Quesst prevede misurazioni acustiche definitive entro la fine dell'anno.. Dopo il volo di ottobre 2025, 14 voli completati da marzo 2026.. L’X-59 della NASA punta alla barriera del suono in questo inizio giugno per rivoluzionare i voli supersonici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ella era lo más prohibido que existía. Pero la amó | Fanfic Franchaela | GL Bridgerton | Parte 1
Notizie e thread social correlati
Il jet X-59 della NASA pronto per il primo volo supersonico senza boato: a giugno il test decisivoA giugno, il jet X-59 della NASA effettuerà il primo volo supersonico senza produrre il tipico boato.
Dalle radici del Blues al muro di suono: il culto sonoro dei Mississippi SupercultNel mondo musicale attuale, dominato da suoni digitali e produzioni artificiose, alcuni gruppi scelgono di mantenere vive le radici del blues e del...
Si parla di: Volo da Londra a New York in meno di 4 ore: l'aereo supersonico X-59 della Nasa pronto al decollo. È l'erede del Concorde.
Il jet X-59 della NASA pronto per il primo volo supersonico senza boato: a giugno il test decisivoIl velivolo sperimentale X-59 della NASA supererà per la prima volta la velocità del suono nei test di giugno, tappa cruciale del programma per il volo ... fanpage.it
Volo da Londra a New York in meno di 4 ore: l'aereo supersonico X-59 della NASA pronto al decollo. È l'erede del ConcordeL'era dei voli passeggeri supersonici è vicina a una svolta epocale. Il leggendario Concorde, uscito di scena ormai da oltre ... msn.com