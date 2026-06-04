Musk porta lo spazio in Borsa SpaceX e l’Ipo dei record

Notizia in breve

Elon Musk ha portato SpaceX in Borsa con un'Offerta Pubblica Iniziale da record. La società ha raggiunto una valutazione elevata, segnando il più grande debutto sul mercato tra le aziende del settore spaziale. L'IPO ha attirato grande attenzione, confermando l'interesse degli investitori per il settore aerospaziale. La quotazione rappresenta un passo importante per la società, che ora ha accesso a nuovi capitali per i progetti futuri.