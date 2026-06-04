Musk porta lo spazio in Borsa SpaceX e l’Ipo dei record
Elon Musk ha portato SpaceX in Borsa con un'Offerta Pubblica Iniziale da record. La società ha raggiunto una valutazione elevata, segnando il più grande debutto sul mercato tra le aziende del settore spaziale. L'IPO ha attirato grande attenzione, confermando l'interesse degli investitori per il settore aerospaziale. La quotazione rappresenta un passo importante per la società, che ora ha accesso a nuovi capitali per i progetti futuri.
Si può portare lo spazio in Borsa? Sì. E anche in grande stile. Conoscendo Elon Musk il mondo era forse un po’ preparato alla più grande Ipo della storia. Però, a guardare i numeri, fa comunque un certo effetto. SpaceX ha fissato un prezzo di 135 dollari per azione in vista del lancio della quotazione, secondo quanto depositato alla Sec, la Consob Usa. La società dello spazio vuole collocare 555,6 milioni di azioni, utile a raccogliere fondi per 75 miliardi di dollari totali, con un’opzione ai sottoscrittori di ulteriori 83,33 milioni di titoli del valore di 11,2 miliardi. Coi suoi 86,2 miliardi sarebbe nei fatti l’Ipo maggiore della storia, bruciando i 29 miliardi raccolti da Aramco nel 2019. 🔗 Leggi su Formiche.net
Musk porta SpaceX in Borsa: maxi IPO da 75 miliardi per finanziare i piani su Marte e la Luna
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