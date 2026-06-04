Music for change 2026 | l’eterogeneità dei sette finalisti è l’arma vincente del format

Milano, 4 giugno 2026 – Una residenza condivisa di una settimana in un campus creativo nel cuore della Calabria; incontri e workshop con coach, producer, compositori e l’obiettivo di realizzare brani legati a temi contemporanei e socialmente rilevanti: sono questi gli elementi che hanno fatto di Music for Change Award – la manifestazione ideata e promossa da Musica Contro le Mafie – un appuntamento imperdibile. Domenica 31 maggio i sette finalisti della diciassettesima edizione del premio, che il prossimo 9 ottobre si contenderanno il titolo di vincitore dell’anno, hanno presentato per la prima volta, nel corso del Private Boot up stage, le canzoni nate durante i giorni di convivenza a un pubblico ristretto e ad alcuni critici e giornalisti musicali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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