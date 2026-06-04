motocross mancini deciso a rifarsi nel gran premio di lettonia

Simone Mancini si prepara al Gran premio di Lettonia di motocross, dopo un risultato deludente. Nonostante il volto corrucciato, il pilota si mostra determinato a rifarsi. La sua concentrazione è alta e si dice motivato per affrontare la prossima gara. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma si nota una forte volontà di reagire alle recenti difficoltà. La competizione è alle porte e Mancini si presenta pronto a dimostrare il suo valore.

È comprensibilmente corrucciato Simone Mancini ma resta fiducioso e stimolato per il prossimo riscatto. Il cruccio al giovane pilota cingolano della Ducati resta per quanto è avvenuto nella scorsa quinta prova del campionato europeo di motocross 250 cc. valida per il Gran premio di Germania, disputata in condizioni ambientali pessime sulla pista di Teuschenthal. Dopo le pregresse e brillanti prestazioni concluse per due volte al terzo posto, Mancini nella gara tedesca voleva giocarsi la posizione tra i top 5 di giornata. E ha concluso la prima fase all’ottavo posto, ponendo le premesse per migliorarsi nella manche successiva. Invece per il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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