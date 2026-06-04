È morta Marjane Satrapi | aveva 56 anni Era diventata celebre in tutto il mondo con Persepolis

Marjane Satrapi è morta a 56 anni. È diventata nota a livello internazionale grazie al fumetto “Persepolis”. La scrittrice e illustratrice è deceduta a causa di un dolore che si è portata dietro per più di un anno. La sua scomparsa segue di poco quella del marito, con cui aveva condiviso una lunga storia d’amore.

“ Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l’amore della sua vita”. In un comunicato trasmesso all’agenzia francese Afp, i famigliari della dell’artista franco-iraniana, diventata celebre in tutto il mondo con il fumetto e il film “Persepolis”, hanno dato notizia della sua morte. Aveva 56 anni. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film. L’adattamento di Persepolis come lungometraggio di animazione tratto dalla serie a fumetti, raccontava con molti dettagli l’infanzia dell’autrice in Iran durante la rivoluzione islamica, e poi il suo esilio in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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È morta Marjane Satrapi: l'artista franco-iraniana aveva 56 anni

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