È morta a 56 anni Marjane Satrapi, autrice franco-iraniana nota per il fumetto “Persepolis” che narra l’esperienza in Iran. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali. Satrapi era conosciuta anche come regista e illustratrice. La sua opera più celebre ha ottenuto riconoscimenti internazionali e adattamenti cinematografici. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

È morta a 56 anni Marjane Satrapi, l’autrice di “Persepolis” che raccontò l’Iran. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Morta l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi

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È morta l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autrice di PersepolisÈ deceduta a 56 anni Marjane Satrapi, fumettista e illustratrice franco-iraniana nota per la graphic novel autobiografica Persepolis.

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L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata celebre in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni. Lo ha appreso l'Afp. Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marit x.com

Marjane Satrapi, creatrice di Persepolis e acclamata artista francese-iraniana, muore a 56 anni reddit

Marjane Satrapi è morta: addio all’autrice di Persepolis che fino all'ultimo non ha mai abbassato la voceIl comunicato della famiglia: È morta di crepacuore a poco più di un anno dalla scomparsa del marito Mattias Ripa. Aveva 56 anni. elle.com

Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis morta di tristezza. L’artista franco-iraniana aveva 56 anniL’annuncio è stato dato dai familiari. Un anno fa era scomparso il marito Matias Ripa. Fumettista e regista dopo l’infanzia in Iran, a seguito della rivoluzione islamica, viveva in esilio in Europa ... quotidiano.net