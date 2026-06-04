Morandi | lo sciopero degli avvocati rimanda la data della sentenza

Notizia in breve

Lo sciopero degli avvocati ha portato al rinvio della sentenza in un processo che coinvolge 57 imputati. La data definitiva per il verdetto non è ancora stata comunicata. Il rinvio è stato deciso a causa di uno sciopero programmato dagli avvocati coinvolti nel procedimento. Restano in attesa di nuove comunicazioni le parti coinvolte, mentre il tribunale non ha ancora fissato una nuova udienza. La prossima data ufficiale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.