Morandi | lo sciopero degli avvocati rimanda la data della sentenza
Lo sciopero degli avvocati ha portato al rinvio della sentenza in un processo che coinvolge 57 imputati. La data definitiva per il verdetto non è ancora stata comunicata. Il rinvio è stato deciso a causa di uno sciopero programmato dagli avvocati coinvolti nel procedimento. Restano in attesa di nuove comunicazioni le parti coinvolte, mentre il tribunale non ha ancora fissato una nuova udienza. La prossima data ufficiale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.
Quando verrà comunicata la data definitiva per il verdetto finale? Quali scenari attendono i 57 imputati dopo il rinvio? Come influirà lo sciopero degli avvocati sulla gestione del processo? Perché la sentenza rischia di slittare fino a settembre??? In Breve Sciopero avvocati tra l'8 e il 12 giugno causa rinvio udienza Nuovo incontro a fine giugno per fissare calendario verdetto 57 imputati Possibile sentenza entro il 25 luglio prima della sospensione feriale Rischio postic . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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