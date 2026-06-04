Mondiali 2026 | lingua di un cantante scatena polemiche sui social

Un video del concerto di Alejandro Fernández è diventato virale sui social, scatenando polemiche. Nel video, il cantante utilizza una lingua di plastica durante l'esibizione. La clip ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, alcuni critici e altri sostenitori. La discussione si concentra sull’uso del linguaggio non convenzionale durante l’evento pubblico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’accaduto.

Il web non è riuscito a distogliere lo sguardo dopo un video virale di un concerto del cantante messicano Alejandro Fernández. Il video in questione ha scatenato numerose speculazioni sul suo aspetto. per saperne di più. Il cantante 55enne Alejandro Fernández si è recentemente trovato al centro di un inaspettato dibattito online. Dopo che gli spettatori hanno notato quella che sembrava essere una patina bianca sulla sua lingua durante un’esibizione. Il video si è diffuso rapidamente sui social media. Con gli utenti che hanno avanzato ipotesi di ogni tipo, dalle battute alle teorie più serie su cosa potesse averla causata. L’attenzione è arrivata poche settimane dopo che la FIFA ha annunciato che Fernández avrebbe fatto parte del cast della cerimonia di apertura dei Mondiali del 2026 in Messico. 🔗 Leggi su Newsner.it

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