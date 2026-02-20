Un video pubblicato dalla sorella di un ex atleta sulla piattaforma social ha mostrato la protagonista in un ospedale di Treviso. Nel filmato si vedono momenti di degenza accompagnati da commenti ironici e ringraziamenti. La pubblicazione ha suscitato reazioni di vario tipo tra gli utenti online, portando a discussioni e polemiche sui social network.

"Cancellate le app di incontri e andate in un ospedale italiano". Basta una frase ironica, una corsia illuminata e le note di "This Will Be (An Everlasting Love)" di Natalie Cole per trasformare un ricovero in un caso virale. Protagonista indiretta del video è Lindsey Vonn: la campionessa statunitense, operata all'Ospedale Ca' Foncello, è finita al centro di un racconto social che mescola leggerezza, riconoscenza e inevitabilmente polemiche. A pubblicare il filmato è stata la sorella, Karin Kildow, che ha documentato con tono da commedia romantica i giorni trascorsi tra medici e infermieri italiani. Sorrisi, sguardi, camici in movimento: un montaggio brillante che ha superato i 6,5 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lindsey Vonn, il video virale dall'ospedale tra ironia e ringraziamenti scatena le polemiche social

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