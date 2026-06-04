Mobilità docenti 2026 esito negativo | cosa fare se il trasferimento non è andato a buon fine?

Da orizzontescuola.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I risultati della mobilità docenti per l’anno scolastico 20262027 sono stati pubblicati il 29 maggio 2026. Se il trasferimento richiesto non è andato a buon fine, le possibilità sono di attendere eventuali nuove opportunità di trasferimento o di presentare ricorso secondo le procedure previste. Non sono previste ulteriori sessioni di mobilità per questa fase. La pubblicazione include tutti gli esiti ufficiali delle domande di trasferimento e utilizzo.

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Ieri, 29 maggio 2026, sono stati ufficialmente pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 20262027. Come accade ogni anno, non tutti i docenti sono riusciti a ottenere il trasferimento o il passaggio di cattedraruolo desiderato. Per molti questo significa dover rimanere, a settembre 2026, nella scuola di attuale titolarità. Tuttavia, per migliorare la propria posizione lavorativa o avvicinarvi a casa, la strada principale è rappresentata dalla mobilità annuale, ovvero dalle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. La mobilità annuale non modifica la scuola di titolarità, ma permette di prestare servizio per un intero anno scolastico in un istituto diverso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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