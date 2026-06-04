Missione ExoMars | il rover cerca tracce di vita tra le argille di Marte

Notizia in breve

Il rover ExoMars ha scavato fino a due metri sotto l’argilla di Marte, utilizzando una trivella appositamente progettata. La sonda sta analizzando i depositi di questa regione di circa 100.000 chilometri quadrati, alla ricerca di tracce di vita passata. La trivella ha estratto campioni che potrebbero contenere informazioni sulle condizioni ambientali e sulla possibile presenza di microorganismi. Le analisi sono in corso per identificare eventuali composti organici.