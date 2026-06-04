Missione ExoMars | il rover cerca tracce di vita tra le argille di Marte
Il rover ExoMars ha scavato fino a due metri sotto l’argilla di Marte, utilizzando una trivella appositamente progettata. La sonda sta analizzando i depositi di questa regione di circa 100.000 chilometri quadrati, alla ricerca di tracce di vita passata. La trivella ha estratto campioni che potrebbero contenere informazioni sulle condizioni ambientali e sulla possibile presenza di microorganismi. Le analisi sono in corso per identificare eventuali composti organici.
Cosa nasconde la trivella a due metri di profondità sotto l'argilla?. Come hanno formato questi depositi un'area di 100mila chilometri quadrati?. Perché l'acqua marziana potrebbe essere stata una riserva sotterranea?. Quali prove biologiche può trovare il rover nei sedimenti antichi?.? In Breve Trivella speciale permetterà scavi fino a 2 metri di profondità nel sottosuolo.. Depositi argillosi si sono formati circa 4 miliardi di anni fa.. Venti marziani possono superare i 100 kmh nella regione di Oxia Planum.. Mawrth Vallis si estende per quasi 600 km di larghezza.. Il rover Rosalind Franklin punta a Oxia Planum per indagare su un antico oceano marziano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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