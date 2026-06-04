Un nuovo food truck chiamato 'pizzotto' è stato aperto a Ravenna. Si presenta come un punto di ristoro che mira a favorire l'incontro tra persone e promuove l'inclusione sociale. Il veicolo si propone di essere accessibile a tutti, creando un luogo di relazione e condivisione. La sua presenza si inserisce in un progetto che unisce il piacere di mangiare con l’obiettivo di coinvolgere diverse comunità.

Ravenna, 4 giu. (Adnkronos) - Un food truck come luogo di incontro, accessibile a tutti e capace di creare relazioni. È questa la scelta di Mirabilandia, che inaugura all'interno del Parco il nuovo progetto firmato Italy & Italy, riportando in vita “Pizzotto”, storico formato di pizza da passeggio nato a Rimini negli anni '80. Più che un semplice nuovo punto ristoro, l'iniziativa nasce con un forte valore sociale: Mirabilandia ha scelto il format del food truck come simbolo di convivialità, semplicità e inclusione, in linea con la volontà di rendere l'esperienza del Parco sempre più aperta, informale e accessibile a pubblici diversi. Il progetto Italy & Italy affonda le sue radici nel 1983, quando un gruppo di giovani professionisti romagnoli diede vita a un'idea innovativa di ristorazione veloce italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, arriva 'pizzotto', il food truck che unisce gusto e impegno sociale

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