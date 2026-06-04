Mirabilandia arriva ' pizzotto' il food truck che unisce gusto e impegno sociale

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo food truck chiamato 'pizzotto' è stato aperto a Ravenna. Si presenta come un punto di ristoro che mira a favorire l'incontro tra persone e promuove l'inclusione sociale. Il veicolo si propone di essere accessibile a tutti, creando un luogo di relazione e condivisione. La sua presenza si inserisce in un progetto che unisce il piacere di mangiare con l’obiettivo di coinvolgere diverse comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ravenna, 4 giu. (Adnkronos) - Un food truck come luogo di incontro, accessibile a tutti e capace di creare relazioni. È questa la scelta di Mirabilandia, che inaugura all'interno del Parco il nuovo progetto firmato Italy & Italy, riportando in vita “Pizzotto”, storico formato di pizza da passeggio nato a Rimini negli anni '80. Più che un semplice nuovo punto ristoro, l'iniziativa nasce con un forte valore sociale: Mirabilandia ha scelto il format del food truck come simbolo di convivialità, semplicità e inclusione, in linea con la volontà di rendere l'esperienza del Parco sempre più aperta, informale e accessibile a pubblici diversi. Il progetto Italy & Italy affonda le sue radici nel 1983, quando un gruppo di giovani professionisti romagnoli diede vita a un'idea innovativa di ristorazione veloce italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mirabilandia arriva pizzotto il food truck che unisce gusto e impegno sociale
© Iltempo.it - Mirabilandia, arriva 'pizzotto', il food truck che unisce gusto e impegno sociale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rurabilandia: il progetto sociale punta al lavoro con il Food TruckLa Fondazione Amadori ETS ha annunciato di aver confermato il sostegno finanziario per Rurabilandia anche per l’anno 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web