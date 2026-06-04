Mina the Hollower | come entrare nella Music Hall

In Mina the Hollower, la Music Hall si trova nel cuore di Ossex. È un ambiente ricco di dettagli, con luci soffuse e decorazioni vintage che richiamano gli anni passati. Le pareti sono rivestite di specchi e fotografie ingiallite, creando un’atmosfera inquietante. I giocatori devono affrontare passaggi stretti e trappole nascoste per entrare. La musica di sottofondo si mescola a rumori strani, rendendo l’ambiente percepibile come un luogo che mette alla prova chi ci entra.

In Mina the Hollower, la Music Hall è uno dei luoghi più curiosi di Ossex, ma anche uno di quelli che possono mettere subito in difficoltà i giocatori. La struttura si trova nella zona di West Ossex, più precisamente nell’area del Bowery, ed è sorvegliata da Komodore, una guardia che impedisce a Mina di entrare dalla porta principale. Il problema è molto semplice: Komodore non vuole far passare gli Hollowers. Se provi ad avvicinarti normalmente, verrai bloccato. Se tenti di scavare proprio davanti all’ingresso, il risultato non cambia: la guardia ti intercetta e ti butta fuori prima che tu possa superare la soglia. A prima vista potrebbe sembrare necessario ottenere un potenziamento, completare una missione o tornare più avanti nella storia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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How to enter the Music Hall in Mina the Hollower

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