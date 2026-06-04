Milly Carlucci l’annuncio sui primi 3 concorrenti di Ballando con le Stelle 2026

Milly Carlucci ha annunciato che i casting per Ballando con le Stelle 2026 sono in corso, rivelando i primi tre concorrenti in fase di definizione. La conduttrice ha condiviso alcune indiscrezioni sui partecipanti, senza però confermare i nomi. L’edizione 2026 si prepara con un cast ancora in via di composizione, mentre le selezioni continuano. La presentatrice ha lasciato intendere che ulteriori dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane.

Casting in corso e prime indiscrezioni sui concorrenti dell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci. La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026 è già in fase di preparazione e l’attenzione si concentra soprattutto sulla definizione del cast. Tra conferme e possibili nuovi ingressi, la conduttrice Milly Carlucci sta lavorando alla selezione dei concorrenti che animeranno la pista da ballo del sabato sera, mentre iniziano a emergere i primi nomi e strategie per la prossima stagione. La macchina produttiva di Ballando con le Stelle è ormai pienamente operativa e, come accade per ogni stagione, attorno allo show condotto da Milly Carlucci si moltiplicano voci e anticipazioni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

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