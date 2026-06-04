Il Dipartimento Interaziendale Trapianti del San Camillo-Forlanini di Roma ha raggiunto i mille trapianti di fegato. La struttura è diretta da Giuseppe Maria Ettorre.

Un traguardo storico per il Dipartimento Interaziendale Trapianti del San Camillo-Forlanini di Roma diretto da Giuseppe Maria Ettorre. Tre interventi in un solo giorno – con donatori dagli ospedali di Agrigento, Latina e Sant’Andrea di Roma – hanno portato a mille i trapianti di fegati eseguiti in venticinque anni di attività nella struttura. Nato nel 2001 dall’intuizione e la visione di Eugenio Santoro, nel 2007 il centro si trasforma in POIT – Polo Interaziendale Trapianti San Camillo-Spallanzani- e ne assume la direzione il Giuseppe Maria Ettorre. Fino al 2020 il centro eseguiva in media 35 trapianti l’anno; nel 2021 il primo salto significativo, con 61 interventi; nel 2022 si sale a 66, nel 2023 a oltre 80, fino al superamento della soglia dei 100 trapianti annui nel 2024 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mille trapianti di fegato al San Camillo di Roma

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