Un uomo di 29 anni è stato ferito con coltellate in strada a Crescenzago, quartiere periferico di Milano, nella serata di martedì 3 giugno. È stato trasportato in ospedale e si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dell’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane di 29 anni è stato vittima di una violenta aggressione nella serata di martedì 3 giugno a Crescenzago, quartiere alla periferia nord-est di Milano. Il fatto è avvenuto in via Civitavecchia, nelle vicinanze della fermata della linea verde della metropolitana. Il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito d’urgenza in ospedale dopo aver riportato diverse ferite da arma da taglio. L’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 22:10, quando sul posto sono intervenuti i mezzi del servizio di emergenza sanitaria. Secondo le prime informazioni, il 29enne era ancora cosciente all’arrivo dei soccorritori, nonostante le lesioni riportate durante l’aggressione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Milano, 29enne ferito a coltellate in strada a Crescenzago: ricoverato in gravi condizioni

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