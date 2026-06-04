Microsoft Project Solara | l’hardware che trasforma l’AI in agente

Microsoft ha annunciato Project Solara, un hardware che integra l’intelligenza artificiale come agente. La nuova interfaccia, chiamata just-in-time UI, modifica l’aspetto e l’uso del dispositivo in tempo reale. Al momento, non sono ancora state comunicare le aziende che realizzeranno i primi dispositivi basati su questa tecnologia. La presentazione si concentra sulle potenzialità di questa soluzione hardware e sulle innovazioni nell’interazione utente.

Come cambierà l'interfaccia del tuo dispositivo con la just-in-time UI?. Quali aziende produrranno i primi dispositivi basati su Project Solara?. Perché Microsoft ha scelto di utilizzare la base Android per Solara?. Cosa succede se l'agente AI interpreta male il contesto operativo?.? In Breve Piattaforma basata su Android Open Source Project per sfruttare l'ecosistema di applicazioni esistente. Collaborazioni strategiche con partner hardware MediaTek e Qualcomm per chip dedicati. Interfacce just-in-time generate dall'IA per superare i limiti delle grafiche statiche. Target prioritario settori enterprise come commercio e sanità tramite badge e schermi smart. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Microsoft Project Solara: Android, Not Windows

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