Durante l’evento per l’80° della Repubblica, il pubblico ha cantato collettivamente l’Inno di Mameli all’Auditorium Antiga, accompagnato da cori che hanno accompagnato il canto. Al termine dell’inno, la reazione della platea è stata di silenzio e applaudi discreti.

Quali cori hanno guidato il canto collettivo all'Auditorium Antiga?. Come ha reagito il pubblico al finale dell'Inno di Mameli?. Cosa ha dichiarato il sindaco Guizzo dopo la celebrazione?. Perché la musica è stata fondamentale per unire le generazioni?.? In Breve Celebrazione tenutasi martedì 2 giugno 2026 presso l'Auditorium Antiga di Miane.. Esibizioni musicali realizzate dai gruppi Coretto Sabatando e Coro Monte Cimon.. Il sindaco Guizzo ha lodato l'impegno dei soggetti coinvolti nell'evento.. L'evento è iniziato alle ore 17 con letture e momenti musicali.. Miane celebra gli 80 anni della con un pomeriggio di musica e memoria all’Auditorium Antiga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miane, l’80° della Repubblica tra cori e l’Inno di Mameli

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