LIVE Sinner-Ruud ATP Roma 2026 in DIRETTA | Inno di Mameli sotto gli occhi del Presidente della Repubblica

Al torneo ATP di Roma, il pubblico ha assistito oggi a un momento di grande significato con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, davanti al Presidente della Repubblica presente in tribuna. Dopo i cerimoniali ufficiali, la partita tra il tennista Sinner e Ruud è iniziata, con la tensione che si è fatta sentire tra gli spettatori. La diretta ha mostrato il pubblico concentrato e gli atleti pronti a scendere in campo, mentre le telecamere hanno catturato la scena prima dell’inizio del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 E allora, conclusi i cerimoniali. Ora finalmente si parlerà di tennis! C’è Sergio Mattarella. 17:07 Entrano in campo i giovani ragazzi che canteranno, come ieri, l’Inno di Mameli! 17:06 Adriano Panatta è stato l’ultimo italiano a vincere a Roma, l’anno in cui annullò 11 palle match all’esordio nel 1976. 17:04 Djokovic nel 2011 riuscì ad arrivare imbattuto al Roland Garros, vincendo Australian Open, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. La prima sconfitta giunse in semifinale a Parigi contro Federer. 17:03 Sinner vincendo oggi chiude il ‘Career Masters’ vincendo cioè tutti i titoli Masters 1000 come solo ha fatto Nole Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Inno di Mameli sotto gli occhi del Presidente della Repubblica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER vs RUUD • ATP Rome 2026 Final • LIVE Tennis Watchalong Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sempre meno alla finale maschile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Sinner che ha vinto tutte le partite nei tornei che contano, esclusa quella che forse contava di più:... LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna il trofeo dopo mezzo secolo!Il match dell’ultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il norvegese sarà il terzo in programma dalle ore 12. È tempo di verdetti sui campi in terra rossa degli Internazionali BNL d'Italia! La finale tra Sinner e Ruud vi aspetta dalle 17:00 live su Tv8! x.com ATP 1000 Roma QF: Sinner [1] ha battuto Rublev [12], 6-2, 6-4. reddit LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 ... oasport.it Jannik Sinner – Ruud Diretta Streaming Live Finale Internazionali RomaDove vedere la Finale del Torneo ATP di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud in diretta Tv e Streaming Live agli Internazionali d’Italia domenica 17 Maggio ... stadiosport.it