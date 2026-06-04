Meteo tempo stabile e soleggiato | domenica attesi 32 gradi

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica, sulla Sicilia, si prevede una giornata con temperature fino a 32 gradi e cielo prevalentemente sereno. La presenza di un'ampia area di alta pressione sull'Europa centro-meridionale mantiene condizioni di stabilità, garantendo giornate soleggiate e senza piogge fino alla fine della settimana. Le temperature rimarranno elevate, e il cielo resterà limpido per tutto il periodo.

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La permanenza di una vasta struttura anticiclonica sull'Europa centro-meridionale favorirà condizioni di stabilità sulla Sicilia, con tempo generalmente soleggiato fino al weekend. Nelle ore pomeridiane si assisterà allo sviluppo di qualche innocua nube cumuliforme sulle zone interne e montuose. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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