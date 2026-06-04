Meteo tempo stabile e soleggiato | domenica attesi 32 gradi

Domenica, sulla Sicilia, si prevede una giornata con temperature fino a 32 gradi e cielo prevalentemente sereno. La presenza di un'ampia area di alta pressione sull'Europa centro-meridionale mantiene condizioni di stabilità, garantendo giornate soleggiate e senza piogge fino alla fine della settimana. Le temperature rimarranno elevate, e il cielo resterà limpido per tutto il periodo.

La permanenza di una vasta struttura anticiclonica sull'Europa centro-meridionale favorirà condizioni di stabilità sulla Sicilia, con tempo generalmente soleggiato fino al weekend. Nelle ore pomeridiane si assisterà allo sviluppo di qualche innocua nube cumuliforme sulle zone interne e montuose. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO – Cambiamento in Vista | Nubi e Pioviggini da Domenica

Notizie e thread social correlati

Tempo stabile e soleggiato, temperature fino a 32°Sabato 23 maggio il cielo rimane sereno e il tempo stabile con temperature fino a 32 gradi.

Tempo stabile e soleggiato, a Palermo sboccia la primavera con temperature fino a 23 gradiIl tempo a Palermo si presenta stabile e soleggiato, con temperature che raggiungono i 23 gradi.

Temi più discussi: Meteo, oggi sole e caldo ma poi cambia tutto: cosa aspettarsi per i prossimi giorni; Tempo stabile e temperature stazionarie: le previsioni meteo per il weekend del 29, 30 e 31 maggio; Meteo Lazio. Ponte del 2 giugno con anticiclone, tempo stabile e caldo, anche a Roma, Latina e Frosinone; Tempo stabile e caldo almeno fino a giovedì.

Crotone, 3 giugno 2026: tempo prevalentemente stabile ma con ventilazione sostenuta e un episodio di pioggia leggera a mezzogiorno. Dettagli orari. #Meteo x.com

Meteo, dall'8 giugno fase più stabile in molte zone: la tendenzaNuova fase perturbata al Nord con piogge e temporali diffusi. La situazione migliora al Centro-sud. Temperature nella norma. Le previsioni meteo del 4-5 giugno ... meteo.it

Meteo, ancora maltempo e piogge: migliora nel weekend 6 e 7 giugno. Le previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ancora maltempo e piogge: migliora nel weekend 6 e 7 giugno. Le previsioni ... tg24.sky.it