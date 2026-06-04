Meteo Roma del 04-06-2026 ore 06 | 15
Il 4 giugno 2026 alle 6:15, le previsioni indicano una giornata stabile. Al Nord, al mattino, i cieli sono generalmente sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni o variazioni significative delle condizioni meteorologiche durante le prime ore della giornata.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle D'Aosta in serata e nottata e ha detto intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso al centro al mattino cielo in prevalenza soleggiati al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale al sud e sulle Isole condizioni di stabilità... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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