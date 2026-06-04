Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 4 giugno 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4275m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4251m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 4 giugno 2026

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