Meteo le previsioni in Campania per giovedì 4 giugno 2026

Da anteprima24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per giovedì 4 giugno 2026, il meteo in Campania prevede cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutta la regione. A Avellino non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 4 giugno 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4275m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4251m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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