Per giovedì 9 aprile 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cielo prevalentemente sereno o con poche nuvole, senza segnalazioni di pioggia. A Avellino, il tempo rimane stabile durante tutta la giornata, con condizioni di cielo chiaro o poco nuvoloso. Nessuna altra variazione significativa è indicata nelle previsioni per le altre zone della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 9 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2960m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2945m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 9 aprile 2026

Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 2 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 2 aprile 2026.

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Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #9aprile - Cieli poco nuvolosi su tutta la Sardegna, ma con prevalenza di alta pressione. Venti in generale di debole intensità e di provenienza variabile ovunque con mari quasi calmi. Temperature medie comprese tra 12 e 25°C. x.com