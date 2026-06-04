Meta vuole proteggere i teenager | cosa succede con le nuove impostazioni di Facebook e Messenger

Meta ha implementato nuove impostazioni di sicurezza per gli account di adolescenti su Facebook e Messenger, seguendo i criteri di classificazione 13+ già usati per i contenuti cinematografici. Queste modifiche sono state rese disponibili a livello globale, con l’obiettivo di proteggere i giovani utenti. Le nuove impostazioni limitano alcune funzionalità e contenuti, in modo da adattarsi all’età degli utenti adolescenti.

Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg amplia le impostazioni di sicurezza per la classificazione di prodotti 13+, per proteggere i giovanissimi da contenuti indesiderati. Sempre più genitori coinvolgono i propri figli nelle loro attività commerciali online. Ed è un problema da affrontare. © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: [email protected] Le informazioni contenute su questo sito non sostituiscono in alcun modo il parere del medico. Per qualsiasi dubbio è opportuno consultare lo specialista di riferimentoLeggi il disclaimer completo 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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