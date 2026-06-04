Meta vuole proteggere i teenager | cosa succede con le nuove impostazioni di Facebook e Messenger

Meta ha introdotto nuove impostazioni di sicurezza per gli account di adolescenti su Facebook e Messenger, seguendo i criteri di classificazione 13+ già applicati ai contenuti cinematografici. Queste modifiche sono state implementate a livello globale e mirano a proteggere i giovani utenti. Le nuove impostazioni riguardano principalmente il controllo dei contenuti e delle interazioni, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più sicura per gli adolescenti sulla piattaforma.

Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg amplia le impostazioni di sicurezza per la classificazione di prodotti 13+, per proteggere i giovanissimi da contenuti indesiderati. Sempre più genitori coinvolgono i propri figli nelle loro attività commerciali online. Ed è un problema da affrontare. © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: [email protected] Le informazioni contenute su questo sito non sostituiscono in alcun modo il parere del medico. Per qualsiasi dubbio è opportuno consultare lo specialista di riferimentoLeggi il disclaimer completo 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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